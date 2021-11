FOTOD | Flora tegi Paidega kiirelt sotid selgeks ning meistritiitli saatus otsustatakse Tallinna derbis

Võimalikest pingetest said Flora mängijad lahti juba teisel minutil, kui Konstantin Vassiljevi väravast mindi kohtumist 1:0 juhtima. Edasi kulges juba kogu ülejäänud mäng koduvõistkonna taktikepi all ning kuigi ka Paidel tekkisid mõned poolmomendid, siis oli ikkagi Flora see, kes 37. minutil Ken Kallaste jalast mängu teise värava lõi.