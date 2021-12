Kelly Sildaru tegemisi jälginud fännid on ilmselt märganud, et naiste konkurentsis teevad reeglina tegusid teismelised ja veidike üle kahekümne eluaasta olevad sportlased. Meeste seas on tipptegijatel vanust rohkem ja noortel läbilööki raskem teha. Andekate sportlaste puhul on loomulikult erandid olemas. Üheks selliseks on 17-aastane tšehh Matěj Švancer, kes alates käimasolevast hoojast esindab Austriat. Meeste absoluutses tippkonkurentsis on ta praegu ainus alaealine.