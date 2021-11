Levadia teenis Narvas üliolulise võidu. Paidel on võimalus Levadia juba täna meistriks aidata

Levadia lõi mõlemad väravad teisel poolajal. 46. minutil viis Bogdan Vaštšuk külalised juhtima, 71. minutil duubeldas eduseisu Zakaria Beglarišvili . Poolkaitsjale oli see tänavusel hooajal 18 söödu kõrvale juba 23ndaks väravaks.

Levadia võit tähendab, et neil on teoreetiliselt võimalus juba täna meistriks tulla. Kui Paide Linnameeskond suudab kell 15 algavas kohtumises Flora alistada, kroonitakse Levadia meistriks. Floral piisab aga viigist, et tiitlilootused veel elus hoida.