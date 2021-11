Serviti võttis eurosarjamängult Venemaalt kaasa minimaalse kaotuse

"Meil olid kindlasti omad õnnestujad, neist mängu parimana Varusk, kes tegi 17 tõrjet. Rünnakuraskust kandsid edukalt Sillaste, Kase ja Tšezlov. Küllap mängu lõpp tekitas vastastele déjà vu tunde, sest SGAU kaotas viimati kohaliku liigamängu just sarnase viskega," sõnas põlvalaste juhendaja.

"Nüüd nad küll ei kaotanud, aga iga värav on sellises võrdses vastasseisus tähtis. Kodus läheb meil kindlasti raskeks, Saratov on tugevam kui mullu ja lisaks ootab meid veel meistriliigamäng kolmapäeval," vihjas Musting tõsiasjale, et Venemaal muudeti liigakalendrit ja anti SGAU-le võimalus euromänguks paremini valmistuda.