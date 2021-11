VIDEO | Ott Tänak testis uut Hyundai masinat, mis seni polnud avalikkuse ette jõudnud

"Senine auto oli prototüüp," ütles ta. “Panime selle üsna kiiresti kokku, et saaksime kogemusi uue loomiseks. Ja ma pean ütlema, et mu inimesed on seda teinud – ma räägin alati oma inimestest – ja mulle väga meeldib nendega koos töötada ja ma olen nende üle uhke."

"Kuid seekord on nad šassii, käigukasti ja mootori vahel teinud midagi uskumatut. Oleme ümber kujundanud käigukasti korpuse, oleme ümber kujundanud sisemised osad ja oleme ümber kujundanud ka tagumise diferentsiaali, et muuta see erinevaks nagu iga kuradi asi, mida ma teile rääkisin. Kardaanvõll on erinev, kuna muutsime liine, kuid veovõlli on muudetud nii, et see sobiks uute asjadega. Üles-parempoolne on erinev. Kõik on erinev," sõnas Adamo.