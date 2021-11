DELFI SOOMES | Ilves: ei mõista, kus see tuul tuli... Võimalus võeti käest, pean võistlust telerist vaatama

Põhjus, miks võistlus katkestati, oli ühtäkki puhuma hakanud taganttuul, mis asetanuks 14 veel tornis olnud hüppajat kehvemasse seisu. „Ma ei tea, kust see tuul tuli,” kirus Ilves. „Hommik oli tuulevaikne ja ka siis, kui võistlus peatati, ei tundunud erilisi iile, paar lippu lehvis pisut. Ega kaua võistlusega venitada saanud, sest teleülekande aeg seab piirid. Iseenesest saanuks hüpeta kenasti, tuul polnud ohtlik, aga kui iilid puhuvad tagant, siis kaugele ei lenda. Ma pole kindel, kas poomi tõstmine midagi päästnuks. Tagajärg on see, et suusarajale ma ei pääse, pean võistlust telerist vaatama.”