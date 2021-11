OTSEBLOGI | Aigro teeb hooaja parimat võistlust, Kristjan Ilves pidi startimisest loobuma

Pikema pausi järel teatasid korraldajad, et hüppevõistlusega enam ei jätkata ehk suusadistantsiks lähevad käiku neljapäevase eelvõistluse tulemused. Ilves sai neljapäeval aga disklahvi, sest tema kombinesoon ei vastanud reeglitele. „Ühest kohast oli kombinesoon tõesti pisut suur,” tunnistas Ilves neljapäeval Delfile. „Eks me ikka kompame piire ja üritame õmmelda sellise kombe, mis paremini õhus kannab, aga seekord oli ebatäpsuse põhjus pigem uutes reeglites ja kohtunikud on esimesel etapil samuti karmimad.” Nii on Ilvese jaoks Ruka MK-etapp lõppenud.