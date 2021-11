Eesti korvpallikoondis keskendub peatama Iisraeli meeskonna rünnakuid

"Üks on hea viskaja, teine toob lisajõudu korvi alla,” lausus Toijala. “Neil pole olnud Euroliiga mängudes suur roll, aga nad teevad peaaegu igal nädalal kaasa kõrgetasemelises mängus, milleks vajalikud individuaalsed oskused on olemas."

Vene sõnul annab Euroliiga meeskonnas iga päev trenni tegemine harjumuse ja grammi võrra kõvema taseme: "Küsimus on, kuidas nad meeskonda sulanduvad ja süsteemile pihta saavad, kuid see on nende probleem, mille pärast me ei pea põdema."