DELFI SOOMES | Alev: astma lõi hinge kinni, sestap ei suutnud maksimumi endast välja võtta

„Ma ei kurda ega hädalda, aga asjad on nii, nagu on. Niiskes või külmas ei aita ka astmarohud. Pikkade tõusude lõpus lõi hingamise kinni,” rääkis Alev. „Õnneks taastusin laskumisel ära, aga tulemusele see mõjus küll.”