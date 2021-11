Maailmameister kirus Veerpalu: milline isa annab oma pojale dopingut? Ja see poeg ei oska pealegi suusatada

"Andrus Veerpalu poeg [Andreas Veerpalu] jäi 2019. aasta reidil veredopinguga vahele. Ja kes teda sellel teel aitas? Tema isa! See on hullumeelsus! Milline isa annab oma pojale dopingut, kes pealegi sucks [ehk ei oska suusatada] suusarajal," kurjustas Kershaw.

Kanadalane lisas, et Andreas Veerpalu dopingu kasutamisest on aga võimatu aru saada. "Kasutad veredopingut ja ei suuda MK-sarjas tulla TOP 40 hulka! See on hullumeelsus," lisas kanadalane.