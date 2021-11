Spordihommiku väljakutsel tehti kokku ligi 892 000 kükki

Spordihommiku traditsiooni algataja, linnapea Mihhail Kõlvart tänab nii suuri kui ka väikesi linlasi kaasa löömast. „Koroonaaeg seadis küll piiranguid ühisele sportimisele spordikeskuses, nagu see on olnud tavaks varasematel spordihommikutel, kuid liikumist oma tervise heaks see ei takistanud. Terviseradadel matkas eile ligikaudu 200 inimest ning haridusasutuste väljakutsel „Kükitades tugevaks ja targaks!“ osales pea 24 900 õpilast ja lasteaialast, kellest noorim oli vaid 1,5-aastane,“ rääkis Kõlvart. „Usun, et kõigi päev sai erksa ja rõõmsa alguse ning ehk saavad aktiivsed hommikud nii mõnelegi igapäevaseks harjumuseks.“