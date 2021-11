Mancini kirus halba loosiõnne, Santos keskendub vaid Türgi mängule

"See on meie jaoks väga raske loos," sõnas Mancini. "Põhja-Makedoonial on hea meeskond ja kui me võidame, peame kohtuma finaalis kas Türgi või Portugaliga. See on väga tugev."

Portugali peatreener Fernando Santos ei tahtnud Itaaliaga mängust veel sõnagi rääkida. "Mancinil oli õigus, kui ta ütles, et kui me Põhja-Makedoonia alistame... Meie peame keskenduma Türgi võitmisele. See on oluline mäng. Hea on vähemalt see, et mängime oma publiku ees ja väldime väsitavaid reise. Itaaliast pole mõtet hetkel rääkida," sõnas Santos.