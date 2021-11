FIA hakkab sarnaselt tennisele pidama iganädalast rallisõitjate edetabelit

Loomulikult on MM-ralli kaal märksa suurem kui näiteks kohalike meistrivõistluste etapil. Autoralli MM-il on võistluse koefitsient 1,0, riigi meistrivõistluste tasemel 0,1.

"See on oluline, sest enamus autosid on Rally2 tasemel ja teisalt võistlevad paljud sõitjad erinevates sarjades. Ralli on ka üks väheseid spordialasid, kus amatööridel on võimalus võistelda oma iidolitega," lisas Matton.