Jari-Matti Latvala pisteti Tokyos kümneks päevaks hotelli karantiini

"Suur osa meie partnerite esindajatest pole koroonaviiruse tõttu saanud viimasel kahel hooajal üldse autoralli MM-i külastada. Seetõttu on minu külaskäik nende jaoks kindlasti oluline. Minu arvates on tore nendega kohtuda – eriti pärast nii head hooaega," sõnas Latvala, kirjutab Ilta-Sanomat .

Latvala ütles, et mõistab Jaapani võimude tegevust, sest riigi koroonaolukord pole sugugi hea. Soomlane tunnistab, et kui esimestel päevadel oli palju telefoni ja arvutiga suhtlemist, siis nüüd hakkab igavaks minema.

Ralliboss on Tokyos umbes 70-ruutmeetrises korteri stiilis hotellitoas. "Õnneks on siin ruumi küllaga. Seda saab kasutada näiteks treeningute jaoks. Ülejäänud päev möödub ilmselt Netflixi vaadates ja raamatuid lugedes. Siin on raske midagi muud välja mõelda," lisas soomlane.