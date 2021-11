"Äkitselt oli hea sõber elutult pikali." Kas jalgpallimaailmas on süvenemas murettekitav trend?

2021. aasta 12. juuni läheb jalgpallimaailmas ajalukku päevana, mil Taani jalgpallikoondise võtmemängija Christian Eriksen miljonite televaatajate ees jalgpalli EM-il kokku varises. Õnneks toodi taanlane teisest ilmast tagasi. Erikseniga juhtunu oli suvel ajakirjanduses - mitte ainult spordimeedias - erakordselt suuri luubi all.

Kuigi sellesarnast meediatormi pole enam nähtud, on EM-i järel juhtunud vähemalt mitmeid sarnaseid juhtumeid, kus jalgpallurit või treenerit on platsil ootamatult terviserike tabanud. Sarnane näide on võtta ka Eestist, kui septembri lõpus toimunud euromängus FC Flora ja Belgradi Partizani vahel kukkus ootamatult kokku Markkus Seppik. Nüüdseks on floralane õnneks klubi rivistuses tagasi. Sellised intsidente leiab lähiminevikust omajagu ning kõik mängijad ei pruugigi enam palliplatsile naasta. Kas tegu on murettekitava trendiga?