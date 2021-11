DELFI VIDEO | Rait Ratasepp on murdnud senistest piiridest välja ja tema tegemisi kajastatakse laialdaselt ka rahvusvahelises meedias

Katsumuse eel avaldas Ratasepp lootust, et sel korral õnnestub tähelepanu püüda mitte ainult Eestis, vaid ka rahvusvahelises meedias. Ultramehel on see projekt seni ka soovitult õnnestunud.

„Prantsusmaa suurimad meediaväljaanded on mitu korda seda käsitlenud. Kanadas, Ungaris, Hollandis, Norras, Austraalias, Belgias on sellest kirjutatud. USA triatlonifoorumis käib tihe arutelu. Oleme iga kümne päeva järel saatnud rahvusvahelisele meediale pressiteateid. See on ilusti käima läinud. Praegu väga-väga paljud riigid ja inimesed teavad sellest,” avaldas Ratasepp.