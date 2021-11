Oluline info korvpallisõpradele: tänasest saab hakata broneerima pileteid korvpalli EM-i mängudele

Selleks, et Eesti koondise korvpallurid pingutaksid Vana Maailma tšempionaadi alagrupiturniiril Milanos energiast laetuna ja alistumatul meelel, on väga kaalukas osa kuuendal mängijal väljakul ehk korvpallisõbral.

Road to Milan projektijuht Oliver Läll ütles, et 2. detsembril algab Eesti fännisektori üksikpileti müük seetõttu, et tulla vastu Itaalia Korvpalliliidu piletimüügipartneri soovile. „Telefonid helisevad Eesti Korvpalliliidus, Piletitaskus ja Reisieksperdis,“ kirjeldas Oliver Läll korvpallisõprade huvi. „Saame kinnitada, et keegi piletitest ilma ei jää ja kõik fännid mahuvad Mediolanum Forumile ära! Ja kõik korvpallisõbrad on oodatud Eesti rahvusmeeskonda toetama.“