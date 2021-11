Ronnie O'Sullivan vastuolulise sõnavõtuga esinenud snuukriässale: otsi parem teine töökoht

39-aastane Murphy kaotas avaringis 5:6 hiinlasest amatöörsportlasele Si Jiahuile. "Ma kõlan nagu torisev vanahärra, aga see noormees poleks pidanud siin turniiril olema. See pole õiglane ega aus," lajatas 2005. aasta maailmameister BBC vahendusel. "Tunnen, et mulle on ülekohut tehtud. Kaotasin mängijale, kes ei peaks isegi siin hoones olema."

"Ma ei tea, miks siin spordis võivad amatöörid profiturniiridel osaleda," jätkas Murphy. "See on meie elatis. Oleme individuaalsed sportlased, kes ei mängi lepinguga mõne tiimi eest. Minu silmis on vale, et meiega saab tulla mängima mees, kellel pole sarnased pingeid peal."

Murphy sõnavõtt tekitas snuukrimaailmas omajagu vastukaja. Tasub mainida, et tippturniiridel on üsna tavaline, et kui kõik 128 profiliigasse World Snooker Tour kuuluvat mängijat ei saa võistlusel osaleda, siis saavad puudujate asemel võimaluse tippamatöörid.

Kuuekordse maailmameistri Ronnie O'Sullivani sõnul peaks Murphy muutma enda suhtumist snuukrisse või otsima teise töökoha. "Nad parem otsigu teine töö, kui neile see ei meeldi. Mina saan teha, mida tahan. Seda ütlen ka Murphyle: "Mine otsi teine töö ja mängi snuukrit enda lõbuks, sest selliseid asju juhtub veel ja veel,"" vahendas Daily Mail O'Sullivani sõnu.

"Viis-kuus aastat tagasi tegin teadliku otsuse mängida snuukrit lihtsalt enda lõbus. Kui mängiksin seda elatise teenimiseks, oleksin sarnaselt Shaunile närvis. Te ei kuule mind aga kunagi niimoodi rääkimas, sest see on minu jaoks hobi," lisas inglane.

Valitsev maailmameister ja maailma esinumber Mark Selby on aga Murphyga nõus. "Usun, et paljud mängijad arvavad sama. Kuna Shaun rääkis seda kaotuse järel, mõtlevad paljud, et tegu on hapude viinamarjadega," rääkis Selby BBC-le. "Mina olen kindlasti temaga nõus."

"Põhjusega on olemas kvalifikatsioon, kust saab edasi liikuda profisarja. Kui see ei õnnestu, siis tuleks aastakese veel oodata ning mängida amatöörvõistlustel," teatas Selby.