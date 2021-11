Võidusõit aastal 1912. Miks olid talupoegadel kotid peas?

Võistluse eel saatsid korraldajad kohalikele kuberneridele märgukirjad, kus palusid kohalikke eesootavast informeerida. "Kohalikel elanikel paluti autode möödasõidul hoiduda tee serva, mitte magada vankritel, hoida hobuseid valjastest kinni ning panna eriti pelglikele suksudele pähe kotid," kirjeldab raamat. Mõned talupojad said soovitusest valesti aru - hobuste asemel pandi kotid endale pähe.

Sõidul osales 19 autot, millest jõudis finišisse 13. Väike osalejate arv oli mõnelegi pettumus. Raamatus tsiteeritakse 1912. aasta 20. juuni Postimeest: "Nad arvavad sääl Peterburis, et niisugused tagametsa mehed oleme, et meie teagi, mis automobil on! Meie omad sõidavad alatasa uulitsatel. Mispärast 19 automobili pärast nii ärewil olla. Proua Näck sõidab üksipäini juba 20 eest."