Saksamaa meedia kritiseeris korvpallikoondist: võrdlemisi tundmatute eestlaste vastu pole NBA ja Euroliiga mängijate puudumine vabandus

"Kolm aastat tagasi võitis Saksamaa korvpallikoondis Eestit 43 punktiga, kuid korvpalli MM-i valikturniir algas uue peatreeneri Gordon Herbeti jaoks suure pettumusega. Juba varakult on koondisel surve peal," seisis artikli juhtlõigus.

NTV kirjeldab veel, kuidas Saksamaa koondislased lehvitasid mängu järel sõbralikult publikule, aga naljatuju polnud häbistava kaotuse järel kellelgi. Lisaks rõhutab väljaanne, et pühapäevane kohtumine Poola vastu on Saksamaa jaoks juba kohustuslik võit: rohkem libastumisi nad endale lubada ei saa.

Kriitiline oli ka Zeit Online. "Fakt, et seitse NBA mängijat ja teised Euroliiga pallurid puudusid, võib olla vabandus, aga mitte kodus eestlaste vastu mängides, kes on korvpallimaailmas võrdlemisi tundmatud," kirjutas Zeit Online.

Portaal toob välja, et nii peatreeneri Herberti kui koondise jaoks oli eilne kaotus suur pettumus. "Herberti tiim on juba suure surve all. 62-aastane treener peab suutma vaatamata ebaõnnestumistele esitust parandada," seisis artiklis.