Serbia portaal Florale kaotanud Partizanile ei halastanud: häbi, nad ei väärinudki paremat tulemust!

"Partizani mehed ei austanud mängu ning ei väärinudki paremat tulemust," jätkas ajakirjanik. "Siin puuduvad õigustused ja ideed. Neil oli palju probleeme mängu üles ehitamisega. See pidigi niimoodi lõppema. Nad ei väärinudki enamat. See on nagu lühike õudusjutt. Flora polnud kunagi UEFA sarjas alagrupis võitnud. Nad ootasid seda 31 aastat. Eesti klubi esimese ohvrina jääb igaveseks ajalukku just Partizani nimi."