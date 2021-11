NBA-st lahkunud Marc Gasoli karjäär jätkub Euroopas

Gasol asutas Girona Basqueti 2014. aastal ning on ühtlasi klubi president. Korvpallimeedias levisid juba varasemalt spekulatsioonid, et hispaanlane jätkab mängijakarjääri just Gironas. Neljapäeval toimunud pressikonverentsil Gasol seda ka kinnitas.