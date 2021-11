Küprose klubi avas Flora alagrupis võiduarve, viimase vooru eel läks seis ülipõnevaks

Kui Gentil on ainsana edasipääs kindlustatud, siis Flora ja Anorthosise võidud tähendavad, et teise koha peale käib viimases voorus põnev heitlus. Flora kohtub viimases voorus 9. detsembril Gentiga, samal ajal heitlevad ka Anorthosis ja Partizan.

Flora kindlustab teise koha, kui suudab võõrsil Genti alistada ja samal ajal saab Anorthosis jagu Partizanist. Sellisel juhul oleks mõlemal võistkonnal kaheksa punkti. Kuna omavahelised kohtumised on Floral ja Anorthosisel viigis, hakkab lugema üldine väravavahe. Floral on see hetkel ühe võrra parem (vastavalt -2 ja -3).