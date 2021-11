DELFI SAKSAMAAL | Jukka Toijala: tavaliselt oleme minu ajal võitnud ilusa korvpalliga, seekord tuli koledaga

"Eile arutasime treeneritega, et võidud, mida meie ajal oleme saanud, on olnud ilusa korvpalliga – Itaalia, Põhja-Makedoonia, Leedu üle. Täna oli kole mäng," ütles Toijala.

"Neljandal veerandil muutsid nad oma kaitseplaani. Nad hakkasid kõiki katteid vahetama. Meil läks kohanemisega aega, kuni saime aru, mida peame tegema. Viiel-kuuel rünnakul ei saanud me aru, kuhu peab palli andma ja milliseid skeeme kasutama. Tuli ka väga lihtsaid pallikaotusi. Aga seda enam see näitab võistkonna… sisu – just, Soome sisu, see on õige sõna! – et võitlesime lõpuni ja saime magusa võidu kätte," rääkis Toijala.