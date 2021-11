DELFI SAKSAMAAL | Koondise eest suurte mängude debüüdi teinud 17-aastane Veesaar: arvan, et kaitses ma väga hätta ei jäänud

209 cm pikkune Veesaar sai platsile kümneks minutiks, mille jooksul võttis kolm lauapalli ja blokeeris ühe vastaste viske. Punktid jäid veel toomata, aga pühapäeval on Tallinnas Iisraeli vastu uus võimalus.

"Ülesanne oligi võita," ütles Veesaar alustuseks külma rahuga. "Aga kindlasti ülihea meel, et võitsime. Kohe sai alustada nii hea mänguga. Just võistkonna poolelt."

"Isikliku panuse poole pealt oleks võinud vise sisse minna, siis oleks kaks punkti ka kirjas. Aga muidu jäin väga rahule. Arvan, et kaitses ma väga hätta ei jäänud. Video pealt näeb muidugi üle, mis vead tegin. Lauapalle sain ka enam-vähem kätte. Ma olen rahul," lisas ta.

Veesaar eeldas nädala alguses koondisega liitudes, et heal juhul saab ta mänguaega paarkümmend sekundit. Võib-olla oleks Madridi Reali noortesüsteemi liige Saksamaa vastu platsil rohkemgi viibinud, aga vastased panid teisel poolajal väljakule koosseisu, kus puhast keskmängijat ei olnudki. Oma rotatsiooni pidi kohendama ka Eesti.

Eesti omavanuste andekaim mängija on õnnelik, et koondisekaaslased on ta nii hästi vastu võtnud.