DELFI SAKSAMAAL | Pika mängupausi lõpetanud Kullamäe: olen Jukka Toijalale väga tänulik, et ta minuga tõeliselt arvestab

Kullamäe tegi ka isiklikus plaanis silmapaistva esituse. Ta viskas 28 minutiga 15 punkti ja andis seitse korvisöötu. Ja seda kõike pärast hooaega, kus ta polnud Hispaanias Burgose eest kaks kuud minutitki mängida saanud ja tema roll jäi napiks ka trennides. Vägev tagasitulek!

Kullamäe tunnistas, et enne mängu Saksamaaga oli tal harjumatu tunne. "Mängupäeva kui sellise rutiini mul pole ju olnud. Hommikused viskamised, lõunapausid. Tavaliselt lähed alati enne mängu trenni, aga nüüd tulin siia mängima. Tulin korvpalli nautima ja mängutunnetust tagasi saama. See on mulle ülioluline. Tunnen ennast jälle meeskonna osana. Treener (Jukka Toijala) tõeliselt arvestab minuga ja olen talle selle eest väga tänulik," rääkis ta.

"Eks alguses oli päris võõras tunne. Mängurütmi on 40 minutit hoida keeruline, kui sa pole mänginud. Aga arvan, et enam-vähem sain hakkama. Esimesel poolajal ma ei saanud nii palju viskeid, aga teine poolaeg läks paremaks, olin aktiivsem. Tuli ka vigu sisse, aga see käib korvpallimängu juurde. Tekkis raskeid hetki, aga olime just meeskonnana tublid. Võitlusvaimu ja tuhhi pealt – pikad võitlesid lauas ja nii edasi – see tõi meile võidu," lisas Kullamäe.

Kullamäe kiitis Eesti kaitset, mis lasi vastastel kodus visata vaid 66 punkti.

"Olime vastastele päris ebamugavad, vahetasime kaitses hästi palju ja saime kokkuvõttes küllalt hästi hakkama. Arvan, et vastased polnud selleks valmis ja see lõi neil rütmi sassi. Vahepeal jäime lauas hätta, vastased said liiga palju kordusviskeid.

Pühapäeval ootab Eestit ees Iisrael, siis on kodusaali eelis eestlastel.

"Võiduga on alati tore koju minna. Iisrael on Saksamaaga võrreldes kindlasti teistsugune meeskond. Kodusaalis on meil alati tore mängida ja loodan, et tuleb korralik korvpallipidu," ütles Kullamäe.