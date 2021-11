Eelmisel aastal Kaljut nahutanud Sloveenia klubi võttis Tottenhami skalbi

Tottenhami jaoks hakkasid asjad kiiva kiskuma juba 11. minutil, kui Mura läks juhtima poolkaitsja Tomi Horvati väravast. 15. minutil sai Ryan Sessegnon esimese kollase kaardi ning 32. minutil juba ka teise ning Antonio Conte hoolealused jäid arvulisse vähemusse.

72. minutil viigistas Harry Kane mänguseisu 1:1, kuid neljandal üleminutil sepistas Mura ründaja Amadej Marosa siiski 2:1 võiduvärava.

Viie vooru järel on Tottenham 7 punktiga (2 võitu, 1 viik, 2 kaotust) oma alagrupis kolmandal kohal. Nende tabelit juhib Prantuse klubi Rennes 11 punktiga, teine on hollandlaste Vitesse 7 silmaga, Mura on 3 punktiga viimane.



Standings provided by SofaScore LiveScore



Mura oli eelmisel aastal Euroopa liiga I eelringis Nõmme Kalju vastane. Koroonapandeemia tõttu mängiti siis eelringid ühevoorusena. 27. augustil jäi mäng Tallinnas Eesti terviseameti korralduse tõttu ära, 10. septembril Budapestis toimunud matši kaotas Kalju 0:4.

Teine Inglise klubi West Ham United tagas alagrupivõitjana edasipääsu play-off'i Euroopa liigas, alistades võõrsil Viini Rapidi 2:0.