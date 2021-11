Maailma neljas reket Stefanos Tsitsipas käis operatsioonil

"Mõnel päeval seisneb elu ainult unistuses, lootustes ja tulevikuvisioonides. On ka päevi, kus loeb vaid see, et sa ühe jala teise ette saaks panna ning see on samuti OK. Olen keskendunud tervemale ja õnnelikumale tulevikule. Järgmine peatus on kahe nädala pärast hooaja ettevalmistus Dubais ning siis ootan juba põnevusega Austraaliat."