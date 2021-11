Mõrvatud tippjooksja vanemad kuulsid kuu peale tütre maha matmist tema salajasest varandusest

Tiropi isa Vincent Tirop avaldas 18. novembril meediale, et kahekordsele MM-i pronksinaisele kuulus üle 40 rendimaja Uasin Gishu maakonnas ning veel mitmeid ärisid.

Vanemad said naise kinnisvarast ja äritegevusest teada alles kohtult, kui hakati arutama, mis tema maisest varast edasi saab.

"Saime 15. novembril kohtumääruse, millega pidime tema varale järgi tulema. Avastasime, et tal olid Kessesis majad. Oleme seni leidnud peaaegu 40 maja," rääkis isa.

Tiropi varade perekonna nimele kirjutamisele võib takistuseks saada aga tõsiasi, et enamus sellest omas ta koos oma abikaasa Ibrahim Rotichiga, kes on naise mõrvas peamine kahtlusalune.

Perekond väidab aga, et nad polnud abielus ning süüdistavad meest nende tütre manipuleerimises. Nende väitel läks asi nii kaugele, et mees kontrollis kõiki naise rahalisi tehinguid. Nende abielu peavad nad kehtetuks seetõttu, et pole Rotichilt saanud mingit kaasavara.