Tallinn premeeris EMil hõbemedali võitnud Eneli Jefimovat

„Täiskasvanute tiitlivõistlustel osalemine on iga noorsportlase karjääris väga oluline samm, mille muudab veelgi kaalukamaks hõbemedali võit. Usun, et Eneli Jefimoval on ees veel palju tiitlivõistlusi ja loodan, et Euroopa meistrivõistluste medalikogemus tiivustab üha uusi sihte seadma,“ ütles Belobrovtsev.