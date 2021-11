Treener langes petusõnumi ohvriks: see oli nii südamlikult kirjutatud

Sõnumi saatja kinnitas, et on Söderströmi suur fänn ning on pikka aega toetanud tema juhendatud IK Oskarshamni klubi.

"See sõnum puudutas mu südant. See oli nii isiklikult ja liigutavalt kirjutatud. Tahtsin tavalist inimest aidata," selgitas Söderström Aftonbladetile.

"Olen kuulnud vähemalt 20 inimeselt, et nad on saanud sarnase sõnumi. Nii et see on inimene, kes süstemaatiliselt raha välja petab. See vihastas mind, kuigi tegemist oli väikese summaga," sõnas treener.