Podcast "Kuldne geim" | Naiste eeskujul: Eesti meeste klubivõrkpall vajab märgatavaid muudatusi

*Millise kirja võiks Tartu Bigbank saata jõuluvanale?

*Kas Rivo ikka saab lennata Venemaale?

*Pärnu Võrkpalliklubi eurohooaja kiire ja nukker kulg. Miks on asjad läinud nii, nagu nad on läinud?

*Kas ühe leegionäri paranemine ja teise lisandumine muudab Pärnus üldpilti?

*Erinevad arvamused: kui palju ja millal võib kommentaator ülekande ajal nalja teha?

*Lai arutelu: Eesti meeste klubivõrkpalli nukker seis: meistriliigas mängib vaid neli klubi ja sellele järgneb esiliiga, mis oma olemuse (kuigi mitte taseme) poolest on tegelikult pigem rahvaliiga. Kuidas olukorda parandada?

*Tänane Eesti naiste meistriliiga on meeste meistriliigale heaks eeskujuks.

*TalTech läheb eurosarja mängima Saaremaa Võrkpalliklubi asemel. CEV-i jaburusel pole piire, kuid TalTechi mänge ootame suure huviga.

*Kas TalTech ongi tänavu nii hea olnud, nagu mängud justkui näitavad? Kes on euromängudes Taani klubi Gentoftega favoriit?

*Märt Tammearu sai äsja vigastada. Kui hull on olukord?

*Kristo Kollo ja Andrus Raadik särasid Soomes üksteise vastu mängides.

*Kertu Laagi näide kinnitab, kuivõrd keeruline võib olla tippsportlase elu.

*Pafi ennustusrubriigis tuleb esile palju langusi ja vähe tõuse.

*Kuulajate küsimuste all tuleb juttu füüsilisest vormist, Rivo persoonist ja sotsmeediast, aga ka nagidest.