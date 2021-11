VIDEO JA BLOGI | Eesti korvpallikoondis alustas MM-valiksarja Saksamaal suurepärase võiduga!

Avaveerandil nähti nii Eesti kuuepunktist kui ka Saksamaa neljapunktist edu. Esimene veerand napilt Saksamaale 18:17. Teine veerand kulges peamiselt sakslaste dikteerimisel, kes kasvatasid edu seitsmele punktile. Poolajale mindi siiski võõrustajate 34:30 juhtimisel.

Kolmandal veerandil pani Eesti püsti vägeva viskekontserdi, eriti kolmesejoone tagant ning suurendas edu paaril korral taas kuuele silmale. Viimasele veerandile mindi vastu Eesti 55:53 juhtimisel.

Eesti tabas kahepunktiviskeid 39-, kolmeseid 58- (19-st 11) ja vabaviskeid 67-protsendiliselt. Sakslaste vastavad näitajad olid 44, 23 ja 75 protsenti. Lauavõitluse võitis Saksamaa napilt 36:35. Pallikaotusi tegi Eesti 20, Saksamaa 12, vaheltlõikeid Eesti 4, Saksamaa 13. Pallikaotustest said võõrustajad 23, Eesti 12 punkti.

Esimesest ringist edasi pääsemiseks on Eestil vaja tulla nelja võistkonna seas kolme sekka. Edu korral ootab ees teine ring, kus vastamisi minnakse C-grupi kolme esimesega. MM-ile pääsemiseks on kuueses seltskonnas vaja jõuda kolme sekka.