OTSEBLOGI | Suur mäng: Eesti korvpallikoondis kaotas Saksamaale esimese veerandi napilt

Tegemist on 2023. aasta MM-i valikmängude esimese vooru kohtumisega. D-gruppi kuuluvad lisaks Eestile ja Saksamaale ka Iisrael ja Poola. Nende matš algab Tel Avivis tund aega varem.

Esimesest ringist edasi pääsemiseks on Eestil vaja tulla nelja võistkonna seas kolme sekka. Edu korral ootab ees teine ring, kus vastamisi minnakse C-grupi kolme esimesega. MM-ile pääsemiseks on kuueses seltskonnas vaja jõuda kolme sekka.