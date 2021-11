Valitsus tegi erandi: Eesti-Iisraeli valikmängule lubatakse rohkem pealtvaatajaid

Pealtvaatajad oleksid Saku suurhallis jagatud nelja tsooni ning nad ei puutuks kokku ei omavahel, mängijate ega ka mängu teenindava personaliga. Üritusele pääseb üksnes COVID-i tõendi ettenäitamisel ja kohapeal kontrollitakse maskikandmist. Sektorites on arvestatud sellega, et inimesed paiknevad hajutatult ja igale alale on tagatud eraldi ventilatsioon. Pasunate ja muu taolise kasutamine on keelatud.