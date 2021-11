Mia Belle Trisna tõi esile seni Eesti spordis maha vaikitud pahupoole

„Ma ei tee seda enda pärast, vaid pigem selle pärast, et tõsta ühiskonnas teadlikkust. Et sellised asjad toimuvad ja neile tuleb rohkem tähelepanu pöörata. Ma ei taha, et keegi teine seda kogeks. Sellest on võimalik välja tulla ja minu lugu inspiratsioonina võtta,” rääkis endine Eesti jalgpallur, kes nüüdseks kannab Mia Belle Trisna nime, tänavu märtsis Kanal 2 saates „Õhtu!”.

See saade vallandas justkui laviini, mis paisub mühinal mäest alla tormates üha suuremaks. Lähikese ajaga tuli avalikkuse ette veel mitu samalaadset juhtumit ja võib oletada, et osa lugusid jäi veel varjatuks.