TÄNA OTSEBLOGI | FC Flora võõrustab Lilleküla staadionil Serbia tippklubi

Floral on B-alagrupis koos kaks punkti, mis annab kolmanda koha. Famagusta Anorthosisel on samuti kaks punkti, aga parem väravatevahe annab eelise Eesti klubile. Partizanil on koos seitse silma, tabeliliider Gent on kolme punkti kaugusel.

Flora ja Partizan läksid omavahel vastamisi ka 30. septembril, toonase kohtumise võitis Serbia klubi kodus 2:0. Mõlemad väravad lõi Lazar Markovic.

Eesti valitseva meisterklubi peatreener Jürgen Henni sõnul on Partizani näol täna vastas kvaliteetne meeskond, kellel on võrdselt häid mängijaid ka pingilt võtta. "Tean, ja vaadates ka nende viimase aja vormi, et nad on kvaliteetne meeskond ja midagi kerget kuskil ei võta. Neil on ka roteerimise mõistes võrdselt tugev meeskond, kel pingilt tuua väga häid mängijaid. Kindlasti ei saa me mõelda, et nad tulevad meie vastu kergemalt mängima. Valmistume igal juhul väga tugevaks mänguks. Neil on omad plaanid, meil omad. Eks homme ole näha..." lausus Henn mängueelsel pressikonverentsil.

Teoreetiliselt on veel Floral olemas võimalus püüda alagrupis teist kohta. Selleks peaks Flora jagu saama nii Partizanist kui Gentist ja lootma, et teised mängud lähevad samuti nende jaoks soovitud suunas. "Püüame leida hea tasakaalu tulemuse püüdmise ja oma mängu mängimise vahel. Tähtis on neid mänge kasutada selleks, et oma mängu parandada ja püüelda sellele tasemele lähemale oma mängu arendades," vastas Henn küsimusele, kas ta mõtleb veel edasipääsust. "Loomulikult, ükskõik mis vastase vastu, ükskõik mis koosseisu ja seisuga, alati mõtleme me sellele, kuidas nendes tingimustes vastane lõpuks alistada."

Piisab aga Partizani võidust, et Flora õrnad lootused edasi pääseda oleksid lõplikult kustunud. Serbia kõrgliigas hoiab Partizan liidrikohta, nad edestavad kuue punktiga kanget konkurenti Crvena zvezdat. Tõsi, Crvena zvezdal on üks kohtumine vähem peetud.