FIFA viskus ajakirjanikud vahistanud Katari kaitsele. Norra peatreener: väga haletsusväärne!

Norra välisministeerium kinnitas, et ajakirjanikud võeti Kataris kinni tööülesandeid täites, kuid nad on vabaks lastud neile ametlikku süüdistust esitamata.

FIFA teatas kolmapäeva õhtul saadetud pressiavalduses, et nad on Kataris suhelnud MMi korraldajatega, et selgitada välja põhjus, miks NRK ajakirjanikud vahistati. "Katari valitsusest anti meile teada, et ajakirjanikud rikkusid teadlikult seadust ja filmisid eravalduses," seisab FIFA teates.