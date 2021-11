Evans tegi Toyota uue masinaga avarii, Ogier testimine lükkub edasi

"Võime kinnitada, et meie Rally1 testiauto sõitis täna (kolmapäeval - toim.) pärastlõunal Prantsusmaal teelt välja, kui masinat katsetasid Elfyn Evans ja Scott Martin. Mõlemaga on kõik korras ja keegi viga ei saanud. Kõik turvasüsteemid töötasid täpselt nii, nagu nad peavad."

Toyota ei osanud testi jätkamise kohta veel infot anda. "Praegu on vara öelda, sest olukorra hindamine on alles pooleli. Kuid me teame, et sellised asjad võivad testimisel juhtuda ja me ei eelda, et sellel oleks suur mõju."