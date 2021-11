Solberg rääkis välja, kes sõidavad Hyundai eest kahel esimesel MM-rallil

Rootsi lipu all võistlev 20-aastane Solberg tegi pärast Monza MM-rallit SVT Spordile antud intervjuus väikese paljastuse. Ta teatas, et osaleb Hyundai Rally1-l masinaga nii 2022. aasta Monte Carlo rallil kui ka sellele järgneval Rootsi etapil.

"Monte Carlo on kindlasti väga eriline. See on esimene kord, kui saame oma uusi autosid näidata. Tore on olla meie tiimis kolmas sõitja," ütles Solberg SVT veebisaidil. "Konkurents on kindlasti tihe. Meil seisab ees palju testimisi ja ettevalmistusi."