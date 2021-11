Kuigi mitmed põhimängijad eesotsas Sten Soku, Janari Jõesaare ja Maik-Kalev Kotsariga ei saa seekord koondist aidata, oli Toijalal keeruline Saksamaale sõitnud 14 pallurist kahte homsest koosseisust välja jätta. Kõrvalt tuleb kohtumist vaadata Jaan Puidetil ja Kregor Hermetil, aga ametlike mängude debüüdi võivad teha Henri Veesaar (17), Joonas Riismaa (19) ja Mikk Jurkatamm (21).

„Valik läheb iga korraga järjest keerulisemaks,” rääkis Toijala pärast kolmapäevaõhtust treeningut. „Tulevikus on see veel keerulisem. Aga see on minu töö. Ma tahaks, et ma meeldiks kõigile, aga minu töös pole see võimalik. Kui ma tahan meeldida kõigile, peaksin hakkama jäätist müüma.”