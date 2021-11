Meedia: Manchester United on peatreeneri kohale välja valinud viis kandidaati

Unitedi ajutise peatreenerina tegutseb senine abitreener Michael Carrick , kuid klubi juhid otsivad pukki uut inimest. Daily Maili teatel soovib United palgata uue peatreeneri käimasoleva hooaja lõpuni, et seejärel tuua suvel võistkonda uus pikaajaline loots.

Kes aga Unitedi valikusse kuuluvad? Briti meedia teatel on United pidanud läbirääkimisi endise Barcelona peatreeneri Ernesto Valverdega . Valverde juhendas Barcelonat 2017. aasta maist 2020. aasta jaanuarini

Unitedi huviorbiidis on veel endine RB Leipzigi peatreener, praegune Moskva Lokomotivi spordidirektor Ralf Rangnick ja viimati Dortmundi Borussiat juhendanud Lucien Favre. Lisaks on United huvitatud Lyoni mullu Meistrite Liiga poolfinaali tüürinud Rudi Garciast ja endisest AS Roma peatreenerist Paulo Fonsecast.