Üllatuskaotuse saanud snuukrilegend sai pahaseks: amatöörid ei peaks profiturniiridel käima

Jiahui, kellel hetkel profimängija staatust pole, läks kohtumist 5:1 juhtima. Murphy suutis seejärel võita küll neli frame'i järjest, aga otsustav frame kuulus taas hiinlasele.

"Ma kõlan nagu torisev vanahärra, aga see noormees poleks pidanud siin turniiril olema. See pole õiglane ega aus," rääkis 2005. aasta maailmameister BBC vahendusel. "Tunnen, et mulle on ülekohut tehtud. Kaotasin mängijale, kes ei peaks isegi siin hoones olema."

"Ma ei tea, miks siin spordis võivad amatöörid profiturniiridel osaleda," jätkas Murphy. "See on meie elatis. Oleme individuaalsed sportlased, kes ei mängi lepinguga mõne tiimi eest. Minu silmis on vale, et meiega saab tulla mängima mees, kellel pole sarnased pingeid peal."

"See pole tema pihta suunatud, ta vääris võitu. Amatöörid ei tohiks aga mängida profiturniiridel," lisas Murphy.

Profiliiga World Snooker Tour korraldajad teatasid pressiteates, et ei nõustu Murphy seisukohaga. "Austame tema arvamust, aga me ei nõustu sellega. Kuigi Si'l on amatöörsportlase staatus, siis oma tulemuste põhjal ta vääris kohta sel võistlusel."

Si Jiahui langes World Snooker Tour võistlussarjast, kuhu pääsevad maailma 128 paremat mängijat, välja mulluse hooaja järel. Heade tulemuste põhjal on tal võimalik taas profimängija staatus teenida.

Jiahui kohtub järgmises ringis maailma 59. numbri Dominic Dale'iga.