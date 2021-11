Uus MK-sarja hooaeg algab! Soomes astuvad võistlustulle Eesti suusatajad, suusahüppajad ja kahevõistleja Kristjan Ilves

Murdmaasuusatamises on reedel kavas klassikasprindid, laupäeval naiste 10 km ja meeste 15 km klassikasõidud ning pühapäeval samad distantsid jälitussõiduna vabatehnikas.

Eesti murdmaasuusatajatest asuvad võistlema meestest Marko Kilp, Martin Himma, Alvar Johannes Alev, Kaarel Kasper Kõrge ja Karl Sebastian Dremljuga. Naistest teeb Ruka MK-l ainsana kaasa Kaidy Kaasiku.

„Soomes Rukal toimuvale traditsioonilisele FIS-i murdmaasuusatamise MK 40. juubelihooaja avavõistlusele sõidavad maailma parimad võistkonnad ja sportlased," sõnas Eesti Suusaliidu murdmaasuusatamise alajuht Ave Nurk. "Ruka MK on 2022. aasta veebruaris Pekingis toimuvateks taliolümpiamängudeks valmistumisel ka Eesti murdmaasuusatamise koondisele vormi testimiseks ainuõige koht."

Peatreener Jaanus Teppan ootab Ruka MK-l häid sooritusi ja punktikohti ennekõike Marko Kilbilt ja Martin Himmalt, samas teeks iga sportlase kordaminek ja eneseületus MK-l ainult rõõmu: „Isiklikult ei näe muret selles, kui keegi veel ei tee hooaja alguses märkimisväärseid tulemusi, sest hooaja tervilik perspektiiv on planeerida vormi teravik taliolümpiamängudeks ja loodan, et see nii ka läheb," rääkis Teppan.

Kahevõistlejatest esindab Eestit Kristjan Ilves, kes kolmandat suve harjutab koos Norra koondisega. Kristjan Ilves alustab võistlustega neljapäeval, kui kavas on hüppemäe proovivõistlus (PCR). Reedel on kavas kahevõistlejatel individuaalne hüppevõistlus ja murdmaasuusatamise 5 km distants. Laupäeval ja pühapäeval on kavas hüppevõistlus ja 10 km suusadistants.

Suusahüppajatest on stardis Artti Aigro ning Kevin Maltsev. Mõlemad suusahüppajad on juba esimesed stardid teinud Venemaal. Suusahüppajatel on kavas kvalifikatsioonivõistlus reedel ning individuaalsed võistlused laupäeval ning pühapäeval.