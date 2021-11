Lewis Hamilton teatas sõitja nime, keda ta soovib pärast enda karjääri lõppu maailmameistrina näha

Viimased viis aastat Mercedeses Valtteri Bottasega tiimi jaganud Hamiltoni kõrval hakkab tuleval hooajal sõitma just Russell. 23-aastase Russelli kohta on vormelimaailmas juba praegu palju arutletud, et kas inglane suudab Mercedeses erinevalt Bottasest Hamiltoni aasta kokkuvõttes alistada.