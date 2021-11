Hokifänn Kaarel Kose intervjuu NHLi hooaja peksupoistest ja keerulistest pähklitest

Leon Dreisaitl ja Connor McDavid paugutavad. Kõik viitab sellele, et selle hooaja Hart, Art Ross ja Maurice Richard karikad on peamiselt nende kahe vahel jagada, viimane ehk üheksa korda Ovechkinile kuulunud karikas, võib taas oma tuttava koha siiski üles leida. Edmonton Oilers on hooaega suurepäraselt alustanud Pacific divisjoni liidritena 12 võitu ja 4 kaotust, Flamesil teisena 1 punkt vähem ja 1 mäng rohkem peetud. Küll aga ei ole õlimeeste tiimi seis nii muretu, kui paistab. Kui Leon või Connor on platsil, siis Oilers mängib päris hästi. Kui mõlemad, siis sahisevad väravad aga ilma … no lihtsalt ei tule välja see mäng. Mainitud dünaamilise duo osalusel on visanud tiim 3/4 kõigist väravatest, samal ajal, kui ilma on Edmonton 5 vs 5 mängus pidanud korjama ligi 2 korda rohkem litreid oma võrgust, kui on suudetud vastastele visata. Kaitse küll lekib aga vähemasti on Mikko Koskinen väravas head tööd tegemas, ülekaalumäng on sõge: 41,9% juhtudel on litter vastase selja taga ja vähemuses 88,1% tõhusus on liiga tippnäitajad. Lisaks paistab, et Zach Hyman ning Jesse Puljujarvi koguvad samuti hoogu. Siiski, pikk hooaeg ja 2 meest, kes tiimi tassivad, pole just kaljukindel retsept. NHL ametlik partner on OlyBet ning spordiennustuse statistikat saab reaalajas jälgida OlyBet portaalis.