Eesti tippkohtunik meenutas hiljutist tulist Euroliiga kohtumist: läksime kilpide all riietusruumi

Kui Halliko sai 2012. aastal teada, et teda ootab ees esimene Euroliiga mängu vilistamine, siis valdas teda väga eriline tunne. „Kuigi selleks hetkeks oli mul taskus 13 aastat rahvusvahelist kogemust ja kaks naiste EM finaali, siis Euroliiga esimene mäng on ikka teisiti. Kui täna lähen mängule, siis sama tunde tekkimiseks peaks kaks tippsatsi omavahel mängima,“ ütles Eesti edukaim korvpallikohtunik Halliko.

Ta kuuleb kohtunikuna saalis enda töö peale enamasti aplausi siis, kui kodumeeskond võidab. „Mõned fännid viskavad viis ja olen ka autogramme andnud. Žalgirises on selline härrasmees, kes on alati enne rahvusvahelist mängu kohtunike hotellis kohal ja võtab kuupäevaliselt vihikusse kõigi autogrammid. Tal on see olnud juba mitukümmend aastat.“

Kuna korvpallifännid on emotsionaalsed, siis viimase keerulise näitena tõi Halliko mõned nädalad tagasi Belgradis vilistatud mängu. „Kümme tuhat pealtvaatajat kõik laulavad ja karjuvad ja vahel ei kuule viletki. Seal me läksime kilpide all riietusruumi. Et olla valmis ja mitte pärast klubi trahvida, siis on parem kui kohtunikel on turva peal,“ ütles ta. Väljakult lahkumisel kohtunikud tema sõnul väga fännidega kokku ei puutu, sest mängujärgsed protseduurid võtavad omajagu aega.

Ühele lähiaja enim räägitud hetkele ehk Žalgirise areenil Šarunas Jasikevičiusele tehnilise vea määramisele eelnes Halliko sõnul pikk sündmuste jada. „Ta reageeris mu kõrval ühe otsuse peale, aga ma ainult kuulsin seda. Vanemkohtunik tuli üle väljaku ja tegi talle hoiatuse – see on mulle nii-öelda kollane kaart. Aga kuna ma olukorda ei näinud, siis ei osanud ka reageerida. Kui sama uuesti tekkis, siis ma ei saanud lubada enam teisel kohtunikul tegutseda,“ selgitas Halliko oma otsuse tagamaid.