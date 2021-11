Paul Scholes kritiseeris Unitedi praegust treeneritiimi: nende asemel oleks mul häbi klubis edasi olla

BT Sport kanalil telekommentaatorina tegutsev Scholes tuli kriitikaga välja enne eilset Meistrite Liiga kohtumist Villarealiga, mille United 2:0 võitis. "Samad inimesed juhendavad jätkuvalt võistkonda. Samadel isikutel on jätkuvalt vastutus saata võistkonda väljakule. Kieran McKenna ja Michael Carrick olid need, kes võistkonda ka varasemalt ette valmistasid," alustas Scholes. "Neli nädalat tagasi toimunud Liverpooli mängu järel teadsime, et Ole lahkub ühel hetkel."