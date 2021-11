DELFI SAKSAMAAL | Suurte korvpalliriikide luksus: isegi homme Eestiga kohtuva Saksamaa B-koondis teeb kadedaks

Võtame näiteks 206 cm pikkuse ääremängija Christian Sengfelderi. Tegemist on Saksamaa Bundesliga suurima skooritegijaga, ta on Bambergi eest visanud tänavu keskmiselt 19,6 punkti. Eestis oleks ta hoobilt aasta parima meeskorvpalluri kandidaat number üks.

Peale Sengfelderi on parimat statistikat näidanud Braunschweigi pallurid Robin Amaize ja David Krämer, kelle arvel on keskmiselt 14,9 ja 11,8 punkti.

Ainus välismaal mängiv koondislane on kapten Robin Benzing, kes teenib leiba Itaalias Bologna Fortitudos. Täpse viskajana tuntud ääre arvel on seni keskmiselt 14,8 punkti, mis annab Serie A skooritegijate tabelis 13. koha.

Vähemalt üks eelis Eestil siiski on. Üle 11 mängu on koondise eest pidanud vaid kolm sakslast (Benzing, Bastian Doreth ja Patrick Heckmann). Pealegi on Saksamaal uus peatreener Gordon Herbert. Nii et kokkumäng on küsimärk.