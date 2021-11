15 päeva jooksul viis mängu pidav Flora end Partizani vastu tagasi ei hoia. Henn: vaatame mäng-mängult, mis seisus oleme

Homme kell 17.30 Lilleküla staadionil Belgradi Partizani võõrustava Flora peatreener Jürgen Henn kinnitas, et tihedale perioodile mõeldes homme veel ühtegi mängijat teadlikult säästma ei hakata. Vigastustega Floral hetkel probleeme pole.

"Peame kindlasti - kas just juba homme, aga tulevastes mängudes kindlasti - jälgima koosseisu sellise pilguga, kas kuskil on vaja värskust. Peame endal kuklas hoidma teadmist, et mängud on iga kahe päeva tagant. Vaatame mäng-mängult ja päev-päevalt, mis seisus me oleme," rääkis Henn.

Küsimusele, kas ta mõtleb veel ka edasipääsust, mis saaks teoks ainult siis, kui Flora mõlemad viimased mängud Partizani ja Genti vastu ning teised viimaste voorude kohtumised nende jaoks soodsalt kulgevad, vastas Henn: "Püüame leida hea tasakaalu tulemuse püüdmise ja oma mängu mängimise vahel. Tähtis on neid mänge kasutada selleks, et oma mängu parandada ja püüelda sellele tasemele lähemale oma mängu arendades. Loomulikult, ükskõik mis vastase vastu, ükskõik mis koosseisu ja seisuga, alati mõtleme me sellele, kuidas nendes tingimustes vastane lõpuks alistada."

Flora hooaja viimased mängud 25.11 Partizan (K)

28.11 Paide (K)

01.12 Levadia (V)

05.12 Levadia (K)

09.12 Gent (V)

Äärekaitsja Ken Kallaste sõnul ootab kogu meeskond - nii noored kui ka vanemad mängijad - eesseisvaid mänge suure põnevusega. Närvilisust ta ühegi mehe suhtes täheldanud ei ole. "Pigem on kõigil just positiivne emotsioon. Viis head tugevat mängu on jäänud. See ongi see jalgpall, mille nimel me mängime. Iga mängu vahel kaks päeva puhkust on uus situatsioon nii mängijatele kui ka treeneritele. Kui sellele vastu peame, teeb see meid ainult tugevamaks," leiab Kallaste.